Presidente de Cabo Verde no se achica y le manda potente recado a Lionel Messi y Argentina: “Vamos a…”

José María Neves, Presidente de Cabo Verde, anticipó el duelo en el Mundial 2026 ante Argentina y no se achicó para nada.

La Selección de Cabo Verde vivirá el día de mañana el partido más importante de su historia, ya que tendrá que enfrentar por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 a la Argentina de Lionel Messi.

El conjunto africano superó de buena manera un grupo en donde también estaba Arabia Saudita, España y Uruguay. Bien a la chilena, Cabo Verde se clasificó a esta ronda del Mundial tras lograr tres empates y un juego que dio de qué hablar en Norteamérica.

Eso sí, el desafío ahora es muchísimo más grande y enfrentarán a una de las selecciones más potentes del planeta, pero no por eso se achicarán: “Vamos a ganar por 1-0”, dijo el Presidente de Cabo Verde, José María Neves.

Cabo Verde quiere tumbar a Messi y compañía. | Foto: Getty Images

Más allá de la advertencia, el jefe de Estado reconoce el honor de su país al enfrentar a ‘Lio’: “Es un gran honor enfrentar a Messi. Es muy respetado en Cabo Verde; para nosotros es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección”, complementó.

La mesa está servida y mañana se sabrá si Argentina confirma su candidatura para quedarse con el Mundial de Norteamérica 2026 o si Cabo Verde da un batacazo mundial y elimina al vigente campeón del mundo.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Cabo Verde enfrentará a la Argentina de Lionel Messi por los dieciseisavos del Mundial 2026.

La selección africana clasificó tras lograr tres empates frente a Arabia Saudita, España y Uruguay.

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