Argentina vs. Cabo Verde: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026?

Un importante partido disputará en esta jornada la Selección de Argentina ante Cabo Verde.

La Copa Mundial 2026 sigue en la disputa de sus dieciseisavos de final y en esta fase, se disputará el penúltimo duelo de esta ronda, en el compromiso que enfrentará a Argentina ante Cabo Verde.

Los ‘Albicelestes’ llegan a esta ronda con un inspirado Lionel Messi, quien se desató en el Grupo J, en la que quedó como líder tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. ,

Por su parte, la selección africana sorprendió a todos y se metió en esta fase final tras quedarse con el segundo puesto del grupo H, en la que igualó en todos sus partidos ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? La escuadra que se quede con el triunfo en este compromiso se enfrentará ante Egipto o Australia en Atlanta por los octavos de final.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Argentina quiere seguir sumando triunfos | Foto: Getty Images

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¿Cuándo juegan Argentina vs. Cabo Verde?

El duelo entre Argentina y Cabo Verde será este viernes 3 de julio a partir de las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium en Miami.

¿Quién transmite el partido de la Copa Mundial 2026?

El compromiso entre Argentina y Cabo Verde, válido por dieciseisavos de final, será emitido GRATUITAMENTE a través de la señal abierta de TV de Chilevisión. A su vez, podrá ser sintonizado a costo cero vía su página web.

En plataformas de pago, estará disponible en DSports, DGO, Paramount+, Amazón Prime y DAZN.