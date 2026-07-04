VIDEO | El repudiable gesto de los hinchas de Argentina que se hace viral en el Mundial 2026

El repudiable accionar de los hinchas de Argentina contra los de Cabo Verde durante el partido del Mundial.

La Selección de Argentina sufrió para dejar en el camino a la Selección de Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 3-2 a la gran sorpresa de este torneo en el tiempo extra.

Al equipo de Lionel Messi y compañía le costó más de la cuenta lo que fue este partido, en la que antes de este enfrentamiento se veían como los grandes favoritos en esta serie, algo que parece que le terminó pasando la cuenta por mirar en menos a su rival.

El temor con el correr del partido se hacia notar en los hinchas ‘Albicelestes’ quienes llegaron a rezar en el Hard Rock Stadium en Miami para evitar un papelón en esta fase final del Mundial y tras conseguir la clasificación, tuvieron una desaforada celebración, que generó polémica y se hizo viral.

Tras el autogol de Diney, que puso en ventaja a los argentinos en el tiempo extra, los hinchas del otro lado de la cordillera liberaron toda su tensión en el estadio y tuvieron lamentables actos con los hinchas de Cabo Verde, que eran completa minoría.

Los hinchas de Argentinos arrojaron diversos objetos como vasos y otro tipo de cosas a los fanáticos de Cabo Verde, quienes debieron soportar este incómodo momento tras la derrota de su país en esta fase de 16vos de final.

VIDEO: EL REPUDIABLE GESTO DE LOS HINCHAS ARGENTINOS

Após o gol de Cuti Romero que deu a classificação para Seleção Argentina, torcedores argentinos no Hard Rock Stadium começaram arremessar objetos na torcida de Cabo Verde presente na arquibancada do estádio.



📽️@brauneoficial pic.twitter.com/Qwko32EDvN — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 4, 2026