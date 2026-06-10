La fiesta máxima del fútbol regresará a tierras norteamericanas, pero los dolores de cabeza en la organización no dan tregua. En una íntima y reveladora conversación con BOLAVIP, el exvolante de La Roja, Fabián Estay, analizó los complejos inconvenientes que rodean a México de cara al Mundial 2026.

El actual comentarista radicado en el país norteamericano destapó las obras inconclusas del Estadio Azteca, las manifestaciones sociales, el conflicto por los palcos y lanzó una dura crítica social al catalogar el evento como un certamen “elitista” y alejado del pueblo.

Estay comenzó detallando que, si bien hay un orgullo evidente por recibir la cita planetaria por tercera vez en la historia, la realidad de la infraestructura dista mucho de ser la ideal.

“Hay interés por supuesto de que México reciba por tercera vez una Copa del Mundo, pero hay muchas obras inconclusas. El Azteca por dentro quedó muy lindo, pero por fuera al final le dieron una manito de gato solamente. La llegada va a ser un kilómetro y medio caminando, la lluvia… hay manifestaciones de los profesores”, advirtió el exmediocampista.

Asimismo, destapó un insólito conflicto legal que remece las oficinas del coloso de Santa Úrsula. “Hay problemas con la gente de los palcos, que son dueños por 99 años y ya se han cumplido 60, o sea, les falta todavía muchísimo tiempo para que sigan perteneciendo a las familias que los compraron. Hay una serie de inconvenientes ajenos a lo que realmente es el fútbol, que es lo que más importa”, complementó.

Fabián Estay critica a la FIFA por el Mundial 2026.

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El dardo a la FIFA: “No es un mundial clasista, es elitista”

Más allá de los problemas de organización, el mundialista en Francia 1998 apuntó sus dardos hacia el altísimo costo de los boletos, criticando el modelo de negocios impuesto por el ente rector del fútbol mundial. “Los precios… para mí no es un mundial clasista, es un mundial elitista, para la gente que pueda comprar entradas muy caras o gente que se endeuda para dos años para poder estar en una inauguración de un Mundial”, fustigó con dureza.

Pese a todo, Estay confía en que la mística del país sacará el torneo adelante, tal como ocurrió en el pasado. “Me parece que puede ser un gran Mundial. México en el 86, después del terremoto del 85, se levantó e hizo un gran Mundial y recibió a Diego Armando Maradona, y antes lo había hecho con Pelé. Lástima que el Azteca no va a recibir la final, pero mañana es cuando realmente se va a capitalizar esto”, remarcó.

Sus candidatos y el panorama de las potencias

Para cerrar, el “Fabi” se la jugó con sus favoritos para levantar la copa del mundo, poniendo sus fichas en las potencias del Viejo Continente por sobre el fútbol sudamericano. “Favoritos, me parece que hoy hay más de Europa que de Sudamérica, entendiendo que Brasil en estos momentos no llega como favorito. Yo sí los puedo poner como favoritos si Neymar se recupera y tiene un buen nivel. Argentina seguirá siendo candidato, no lo podemos descartar”, analizó.

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Sin embargo, para el chileno las estructuras más sólidas se encuentran en el hemisferio norte. “Para mí los dos mejores equipos que tienen una estructura de juego muy definida y que no cambia, juegue quien juegue, es primero España y segundo Francia, que tiene una grandísima selección. Después vendrá Inglaterra, que puede ser una sorpresa, y vendrá Portugal, que vendrá a intentar buscar con su nuevo técnico, con Cristiano como referente, una idea de juego mucho más clara”, cerró, descartando la irrupción de un campeón inédito.