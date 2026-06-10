España en el Mundial 2026: convocados, camisetas y fixture de la selección dirigida por Luis de la Fuente

Con una generación liderada por Lamine Yamal, Pedri y Rodri, España afrontará la cita planetaria con la ilusión de conquistar su segunda Copa del Mundo.

España vuelve a presentarse en una Copa del Mundo con la ilusión de recuperar el protagonismo que la llevó a conquistar Sudáfrica 2010. Después de varias generaciones de transición y de quedarse en el camino en las últimas ediciones, La Roja aterriza en Norteamérica con argumentos para soñar en grande.

Los de Luis de la Fuente llegan respaldados por una camada de futbolistas que mezcla juventud y experiencia. Nombres como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri lideran un plantel que ilusiona a los hinchas españoles y que ha sabido responder en los momentos importantes del último tiempo.

Por lo mismo, el combinado español aparece en la previa como una de las selecciones a seguir en el Mundial 2026.

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Convocados de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón, Joan García, David Raya.

Defensas: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric García, Marcos Llorente, Pedro Porro.

Mediocampistas: Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Álex Baena y Mikel Merino.

Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Yeremy Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.

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Las camisetas que usará España:

La tradicional camiseta roja se mantendrá como la primera equipación durante el Mundial 2026. En tanto, la indumentaria alternativa apuesta por un diseño más moderno en tonos claros, ambos confeccionados por Adidas, la marca que viste a la selección española.

El fixture de España en el Mundial 2026

El camino de España en la fase de grupos estará marcado por tres compromisos que definirán su continuidad en el torneo:

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