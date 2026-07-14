La Albiceleste se mide este miércoles ante Inglaterra por el paso a la gran final. ¿Cómo está su historial de cruces con el primer finalista del actual certamen?

España ya está instalada en la gran definición del Mundial 2026 y ahora mira con atención lo que ocurra entre Argentina e Inglaterra. En caso de que la Albiceleste avance, se reeditará un cruce con historia, aunque con un dato que sorprende: se enfrentaron solo una vez en Copas del Mundo.

Pese a ser dos potencias históricas y campeonas del mundo, Argentina y España casi no tienen antecedentes en el máximo escenario. Su único duelo mundialista se remonta a Inglaterra 1966, en la fase de grupos, cuando los sudamericanos se impusieron por 2-1.

Aquel partido, disputado en Birmingham, tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para romperse. Luis Artime abrió la cuenta a los 65 minutos, mientras que Pirri igualó para España seis minutos más tarde. Sin embargo, la historia se inclinó nuevamente para Argentina gracias a otro tanto de Artime a los 80’.

España es el primer finalista del Mundial 2026.

Ese triunfo fue clave para que la Albiceleste avanzara a los cuartos de final de ese torneo, mientras que España volvió a despedirse en fase de grupos, prolongando una racha negativa que mantendría durante varias ediciones.

Más allá del Mundial, el historial general entre ambas selecciones muestra una paridad total, reflejo de dos escuelas futbolísticas de enorme tradición. En 14 enfrentamientos, el balance está completamente equilibrado.

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Así, si Argentina logra meterse en la final, el choque ante España no solo definirá al campeón del mundo, sino que también ofrecerá un nuevo capítulo en una rivalidad que, curiosamente, ha tenido muy pocos cruces en la cita más importante del fútbol y terminará de inclinar definitivamente la balanza una vez más.

Historial general entre Argentina y España:

Partidos jugados: 14

14 Triunfos de Argentina: 6

6 Empates: 2

2 Triunfos de España: 6

En Mundiales:

Partidos jugados: 1

1 Victoria de Argentina: 2-1 (Inglaterra 1966)**