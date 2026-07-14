La empresa creadora de emblemáticos videojuegos ha acertado a los últimos cuatro campeones, lo que aumenta más el morbo de su predicción.

La predicción que muchos tomaron como curiosidad hoy empieza a tomar un tono inquietantemente real. El pasado 10 de junio de 2026, a días del arranque del Mundial y como es de costumbre en ellos previo a una cita mundialista, EA Sports simuló el torneo con EAFC 26 y el campeón fue España.

El ejercicio no era uno más. La compañía arrastraba una racha que llamó la atención de todos: acertó los últimos cuatro campeones del mundo. España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022. Un pleno que convirtió sus simulaciones en una especie de “oráculo” futbolero.

España está en la gran final del Mundial 2026 (Photo by David Ramos/Getty Images)

Con ese antecedente, la elección de España como ganadora en 2026 no pasó desapercibida. La simulación consideró múltiples variables: rendimiento reciente, valoraciones individuales, esquemas tácticos y miles de escenarios virtuales. El resultado fue claro: la Roja levantaría la copa.

La predicción de EA Sports que podría cumplirse -otra vez- este 2026

Hoy, ese pronóstico está a un paso de cumplirse. España ya es finalista del Mundial 2026, tras dejar en el camino a Francia con autoridad, y espera por Argentina o Inglaterra. El contexto le agrega una carga especial a aquella predicción que, hace un mes, parecía simplemente un dato curioso o una coincidencia más.

Además, el equipo español llega respaldado por una generación brillante con jugadores como Pedri, Oyarzábal, Cucurella y un joven Lamine Yamal que ya ha sabido hacerse un lugar en la élite del fútbol mundial.

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La gran pregunta ahora es inevitable: ¿se mantendrá la racha perfecta de EA Sports? Si España gana la final, no solo será campeona del mundo, sino que también confirmará una de las coincidencias más llamativas entre la simulación y la realidad en la historia reciente del fútbol. El morbo ya está instalado.