Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 7 de julio y cómo ver en Chile

Este martes se juegan los últimos dos encuentros válidos por los octavos de final del Mundial con presencia sudamericana.

El Mundial de Norteamérica cada vez está más cerca de su término y este martes 7 de julio habrá dos compromisos que prometen buen fútbol: Argentina enfrenta a la Egipto de Mohamed Salah y Colombia buscará hacerse fuerte Suiza.

Serán los trasandinos los que saltan primero al campo de juego, compromiso que arrancará a las 12 de la tarde de Chile continental y que tendrá a Argentina buscando validar su condición de favorito para seguir avanzando.

Colombia quiere meterse en cuartos de final. | Foto: Getty Images

Colombia, por otro lado, llega a esta instancia luego de superar con claridad a Ghana en los dieciseisavos de final. Los cafetaleros, ahora, tendrán a un rival más duro y se ilusionan con poder instalarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que el ganador del duelo entre Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza deberán enfrentarse entre sí en los cuartos de final, instancia donde Colombia buscaría una hipotética revancha tras lo sucedido en la final de la Copa América 2024.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

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Los partidos de HOY martes

Argentina vs. Egipto

· Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

Colombia vs. Suiza

· Chile: 16:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+