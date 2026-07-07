Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este martes 7 de julio y cómo ver en Chile

El Mundial de Norteamérica cada vez está más cerca de su término y este martes 7 de julio habrá dos compromisos que prometen buen fútbol: Argentina enfrenta a la Egipto de Mohamed Salah y Colombia buscará hacerse fuerte Suiza.
Serán los trasandinos los que saltan primero al campo de juego, compromiso que arrancará a las 12 de la tarde de Chile continental y que tendrá a Argentina buscando validar su condición de favorito para seguir avanzando.
Colombia quiere meterse en cuartos de final. | Foto: Getty Images
Colombia, por otro lado, llega a esta instancia luego de superar con claridad a Ghana en los dieciseisavos de final. Los cafetaleros, ahora, tendrán a un rival más duro y se ilusionan con poder instalarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Cabe recordar que el ganador del duelo entre Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza deberán enfrentarse entre sí en los cuartos de final, instancia donde Colombia buscaría una hipotética revancha tras lo sucedido en la final de la Copa América 2024.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Sale a la luz el video que NADIE en Argentina quería que se viera: La FIFA en tela de juicio
Los partidos de HOY martes
Argentina vs. Egipto
· Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
Colombia vs. Suiza
· Chile: 16:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+