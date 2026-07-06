Sale a la luz el video que NADIE en Argentina quería que se viera: La FIFA en tela de juicio

Un registro que nadie quería que saliera a la luz en Argentina se hizo viral y ahora la FIFA quedó en tela de juicio durante el Mundial.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y actualmente se están jugando los octavos de final de la cita mundialista, donde Argentina saltará a la cancha el día de mañana en Atlanta para enfrentar a Egipto de Mohamed Salah.

El cuadro trasandino dirigido por Lionel Scaloni logró su clasificación a la ronda de los 16 mejores tras superar de manera agónica a Cabo Verde, conjunto que africano que fue una de las sorpresas en la presente Copa del Mundo.

Fue precisamente en el partido entre sudamericanos y africanos que las Redes Sociales ardieron por una serie de cobros dudosos en favor de Argentina, el vigente campeón del mundo que pareciera estar mentalizado en lograr la cuarta estrella.

TODAS las jugadas POLÉMICAS del Argentina-Cabo Verde se pitaron a favor de Messi y Argentina.



Esto es un descaro, es una vergüenza 🤢pic.twitter.com/1h64rXPBJY — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 4, 2026

Salió a la luz un video que recopila gran parte de los errores arbitrales en favor de Argentina ante Cabo Verde, el cual pone en tela de juicio a la FIFA, los árbitros y despierta la duda de los fanáticos del fútbol.

El registro rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de reacciones: desde algunos que piensan que la FIFA ya tiene designado a Argentina como campeón a otros que creen que dichos cobros son mera coincidencia.

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Lo cierto es que Argentina se jugará el día de mañana el paso a los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde potencialmente enfrentaría a Colombia que debe definir su llave ante Suiza en Vancouver.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina enfrentará a la selección de Egipto en la ciudad de Atlanta.

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Mohamed Salah forma parte del equipo africano que jugará mañana por los octavos de final.