Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 15 de julio y cómo ver en Chile

El gran y único encuentro que se disputará en esta jornada en el mundo del fútbol.

El Mundial 2026 ya empieza a decir adiós y en esta jornada de miércoles 15 de julio se vivirá lo que será el segundo encuentro de las semifinales de este torneo, en la que Inglaterra y Argentina definirán en Atlanta al último finalista.

La Selección de Inglaterra llega a este duelo tras haber superado a la gran revelación de este torneo, la Selección de Noruega, a la que venció en el tiempo extra por 2-1 con un doblete de Jude Bellingham.

Por otro lado, Argentina también estiró hasta el tiempo extra lo que fue su duelo por cuartos de final en la Copa del Mundo, en la que venció por 3-1 a Suiza.

El ganador del duelo entre ingleses y argentinos, se tendrá que medir en la gran final de la Copa del Mundo a España, quien dejó en el camino a una de las candidatas, Francia, tras imponerse por 2-0.

Inglaterra busca llegar a la final | Foto: Getty Images

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Publicidad

Los partidos de HOY

Inglaterra vs Argentina

· Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+