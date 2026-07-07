Leyenda de Argentina le da la razón a Egipto por la polémica jugada de Mohamed Salah: “Se debería haber pitado penal”

La polémica del Argentina vs. Egipto sigue sumando capítulos y una reconocida voz de la Albiceleste sorprendió con su análisis de la jugada más discutida.

Pese a que ya pasaron algunas horas desde la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, el encuentro frente a la Selección de Egipto continúa generando repercusiones.

La remontada de la Albiceleste fue celebrada por los hinchas argentinos, pero también abrió un intenso debate por varias decisiones del árbitro François Letexier que marcaron el desarrollo del compromiso.

Una de las acciones que más controversia provocó ocurrió en la jugada previa al gol de Enzo Fernández, que selló la clasificación argentina. Desde el conjunto africano reclamaron un penal de Lisandro Martínez sobre Mohamed Salah, una infracción que ni el juez francés ni el VAR consideraron sancionable.

El referi Francois Letexier fue protagonista del triunfo de Argentina ante Egipto | FOTO: Justin Setterfield/Getty Images

Claudio Piojo López opina sobre una de las polémicas

Quien se refirió a la polémica fue Claudio “Piojo” López. En diálogo con beIN Sports, el exdelantero argentino sorprendió al respaldar el principal reclamo de los Faraones y aseguró que la acción sobre Salah debió ser sancionada.

“En la jugada de Salah se debería haber pitado penal, aunque el balón estuviera ligeramente detrás de él”, afirmó.

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Además, el exariete cuestionó el criterio arbitral aplicado durante el compromiso y también criticó la demora del VAR en distintas decisiones que se tomaron a lo largo del Mundial 2026.

¿Por qué una es falta y la otra no? A mí que me lo expliquen.. https://t.co/o6nHNF9XDc pic.twitter.com/7MFhkaNLE5 — (fan) Yihi (@YihiRM) July 7, 2026

Con estas declaraciones, López se convirtió en una de las primeras voces argentinas en reconocer que la acción sobre el ex Liverpool merecía una sanción, alimentando aún más la polémica que dejó el vibrante duelo entre la Albiceleste y Egipto.