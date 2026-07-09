Javier Castrilli habla sobre designación de árbitros argentinos para Francia: Quedó la grande

El 'Sheriff' se refirió a la designación de árbitros argentinos para el Francia vs. Marruecos y sus dichos ya recorren Sudamérica.

Francia salta a la cancha este jueves 9 de julio para enfrentar a Marruecos por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, compromiso que será dirigido por una cuaterna arbitral compuesta de argentinos.

El hecho no pasó desapercibido y generó polémica en todo el mundo. Uno que no se quiso quedar afuera de esta fue Javier Castrilli, quien conversón en exclusiva con LUN: “Este Mundial va a pasar a la historia por todas las macanas arbitrales. Estamos viviendo un Aquelarre total. Y lo peor es que aún falta para que termine”, dijo.

Sobre la decisión de FIFA de asignar árbitros argentinos para dirigir a Francia, posiblemente el máximo rival de los trasandinos en esta Copa del Mundo, Castrilli dice que “Designar a un juez argentino para Francia es tirar un fósforo a una piscina con bencina. Es atentar contra toda la buena fe”.

El argentino Facundo Tello dirigirá el Francia vs. Marruecos. | Foto: Getty Images

“Tello es un buen árbitro, pero ¿qué pasa si cobra un penal a favor de Marruecos? Quedará la idea de que está ayudando a Argentina. Y si expulsa a un francés, aunque el equipo se clasifique a semifinales ¿usted duda de que pedirán que se les borre esa tarjeta apelando a lo que pasó con el jugador estadounidense?”, complementó.

Más allá de la polémica, lo cierto es que Francia buscará meterse en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, donde tendría que hipotéticamente enfrentar al ganador del duelo entre España y Bélgica.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Francia enfrenta a Marruecos este jueves 9 de julio en cuartos de final.

Una cuaterna arbitral argentina dirigirá el partido del Mundial de Norteamérica 2026.

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