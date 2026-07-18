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Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 18 de julio y cómo ver en Chile

La cita planetaria alcanzó su penúltimo compromiso. Se realizará la disputa por el tercer y cuarto lugar en el Hard Rock Stadium.

La Copa Mundial 2026 está en etapa de cierre.
© Getty ImagesLa Copa Mundial 2026 está en etapa de cierre.

La Copa Mundial 2026 llega a instancias decisivas. Este sábado 18 de julio, se desarrollará un encuentro entre dos combinados que decepcionaron en semifinales y van por el tercer lugar: Francia e Inglaterra.

En el caso de la selección gala, quedó en el camino tras caer 2-0 contra España a pesar de ser la principal candidata a quedarse con el título. La escuadra de Didier Deschamps va por el premio de consuelo.

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Por su parte, el elenco británico intentará sacudirse tras el fuerte remezón que significó quedar eliminado contra Argentina. El equipo dirigido por Thomas Tuchel sucumbió y le revirtieron el marcador (2-1).

Cabe consignar que será el penúltimo compromiso de la cita mundialista. La final ya está pactada y tiene rivales confirmados: Argentina se medirá contra España en New Yersey.

De cara a la final, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Francia vs. Inglaterra: duelo por el tercer lugar en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Francia vs. Inglaterra: duelo por el tercer lugar en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Quiénes juegan HOY en la Copa Mundial 2026?

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Martín Aliaga
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