La cita planetaria alcanzó su penúltimo compromiso. Se realizará la disputa por el tercer y cuarto lugar en el Hard Rock Stadium.

La Copa Mundial 2026 llega a instancias decisivas. Este sábado 18 de julio, se desarrollará un encuentro entre dos combinados que decepcionaron en semifinales y van por el tercer lugar: Francia e Inglaterra.

En el caso de la selección gala, quedó en el camino tras caer 2-0 contra España a pesar de ser la principal candidata a quedarse con el título. La escuadra de Didier Deschamps va por el premio de consuelo.

Por su parte, el elenco británico intentará sacudirse tras el fuerte remezón que significó quedar eliminado contra Argentina. El equipo dirigido por Thomas Tuchel sucumbió y le revirtieron el marcador (2-1).

Cabe consignar que será el penúltimo compromiso de la cita mundialista. La final ya está pactada y tiene rivales confirmados: Argentina se medirá contra España en New Yersey.

De cara a la final, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Francia vs. Inglaterra: duelo por el tercer lugar en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Quiénes juegan HOY en la Copa Mundial 2026?

Francia vs. Inglaterra | 17:00 horas de Chile | DSports – DGO, Paramount+ – Prime Video – DAZN.