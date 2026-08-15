Este sábado se disputaron dos partidos de la decimonovena fecha de la Liga de Primera 2026, donde Universidad de Chile venció por 3-1 a Deportes Limache y más tarde Everton empató 1-1 con Audax Italiano.
Los Ruleteros salvaron un punto de oro en casa, que los mantiene cerca de los primeros puestos con aspiración a clasificar a torneos internacionales.
Pero fueron los Itálicos los que abrieron la cuenta en el Estadio Sausalito, con el gol de penal de Franco Troyansky a los 15 minutos del primer tiempo.
Para los viñamarinos el partido se puso cuesta arriba con la expulsión del defensa Hugo Magallanes en los 34′, por doble tarjeta amarilla.
Aunque en el segundo tiempo pudieron encontrar la igualdad con gol de Emiliano Ramos a los 54′ tras asistencias de Julián Alfaro.
Emiliano Ramos le dio el empate a Everton ante Audax Italiano. (Foto: Manuel Lema/Photosport)
Con este resultado, Everton queda momentáneamente en la cuarta posición con 27 puntos, a la espera que se desarrolle el resto de la fecha.
Por su parte, Audax Italiano se sigue complicando en la zona baja, estando estancado en la decimotercera ubicación con 21 unidades, por ahora a cuatro de la zona de descenso, donde están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts), que juegan mañana.
Cabe recordar que el líder indiscutido del torneo es Colo Colo, que tiene 45 puntos y este domingo enfrenta a O’Higgins en el Estadio Monumental. El Cacique le saca nueve puntos de ventaja a su escolta que es la U y el próximo fin de semana se enfrentan en el Superclásico.
Con una estufa: el insólito método de Colo Colo para secar la cancha del Estadio Monumental
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|45
|18
|15
|0
|3
|38
|17
|+21
|2
|Universidad de Chile
|36
|19
|10
|6
|3
|26
|13
|+13
|3
|Universidad Católica
|30
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|+14
|4
|Everton
|27
|19
|7
|6
|6
|28
|22
|+6
|5
|Palestino
|27
|18
|8
|3
|7
|26
|26
|0
|6
|Ñublense
|26
|17
|6
|8
|3
|22
|21
|+1
|7
|Coquimbo Unido
|25
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|+3
|8
|Deportes Limache
|24
|18
|7
|3
|8
|35
|30
|+5
|9
|Huachipato
|24
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|10
|Deportes Concepción
|23
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|11
|Deportes La Serena
|23
|19
|5
|8
|6
|28
|31
|-3
|12
|O’Higgins
|23
|18
|7
|2
|9
|22
|28
|-6
|13
|Audax Italiano
|21
|19
|5
|6
|8
|23
|26
|-3
|14
|U. de Concepción
|19
|18
|5
|4
|9
|13
|30
|-17
|15
|Cobresal
|17
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|16
|Unión La Calera
|13
|18
|3
|4
|11
|16
|35
|-19
En síntesis
- Everton 1-1 Audax Italiano: empate en el Estadio Sausalito por la decimonovena fecha.
- Goles de Troyansky y Ramos: anotaron los únicos tantos del partido disputado este sábado.
- Everton suma 27 puntos: queda en cuarto lugar; Audax se estanca con 21 unidades.