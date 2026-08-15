La jornada sabatina concluyó con el partido entre Everton y Audax Italiano, que terminó en empate 1-1 por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Este sábado se disputaron dos partidos de la decimonovena fecha de la Liga de Primera 2026, donde Universidad de Chile venció por 3-1 a Deportes Limache y más tarde Everton empató 1-1 con Audax Italiano.

Los Ruleteros salvaron un punto de oro en casa, que los mantiene cerca de los primeros puestos con aspiración a clasificar a torneos internacionales.

Pero fueron los Itálicos los que abrieron la cuenta en el Estadio Sausalito, con el gol de penal de Franco Troyansky a los 15 minutos del primer tiempo.

Para los viñamarinos el partido se puso cuesta arriba con la expulsión del defensa Hugo Magallanes en los 34′, por doble tarjeta amarilla.

Aunque en el segundo tiempo pudieron encontrar la igualdad con gol de Emiliano Ramos a los 54′ tras asistencias de Julián Alfaro.

Emiliano Ramos le dio el empate a Everton ante Audax Italiano. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

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Con este resultado, Everton queda momentáneamente en la cuarta posición con 27 puntos, a la espera que se desarrolle el resto de la fecha.

Por su parte, Audax Italiano se sigue complicando en la zona baja, estando estancado en la decimotercera ubicación con 21 unidades, por ahora a cuatro de la zona de descenso, donde están Cobresal (17 pts) y Unión La Calera (13 pts), que juegan mañana.

Cabe recordar que el líder indiscutido del torneo es Colo Colo, que tiene 45 puntos y este domingo enfrenta a O’Higgins en el Estadio Monumental. El Cacique le saca nueve puntos de ventaja a su escolta que es la U y el próximo fin de semana se enfrentan en el Superclásico.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 45 18 15 0 3 38 17 +21 2 Universidad de Chile 36 19 10 6 3 26 13 +13 3 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 +14 4 Everton 27 19 7 6 6 28 22 +6 5 Palestino 27 18 8 3 7 26 26 0 6 Ñublense 26 17 6 8 3 22 21 +1 7 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 +3 8 Deportes Limache 24 18 7 3 8 35 30 +5 9 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4 10 Deportes Concepción 23 18 7 2 9 20 23 -3 11 Deportes La Serena 23 19 5 8 6 28 31 -3 12 O’Higgins 23 18 7 2 9 22 28 -6 13 Audax Italiano 21 19 5 6 8 23 26 -3 14 U. de Concepción 19 18 5 4 9 13 30 -17 15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8 16 Unión La Calera 13 18 3 4 11 16 35 -19

En síntesis