El equipo comandado por Erling Haaland ha sorprendido en esta cita planetaria no por su poderío dentro de la cancha, sino también por la particularidad de sus fans.

La selección de Noruega no solo ha dado que hablar por su regreso al Mundial tras 28 años. También lo ha hecho por una particular y llamativa celebración que se ha tomado las tribunas: el llamado “remo vikingo”, una coreografía colectiva que ya es uno de los grandes fenómenos del torneo.

Sentados o en cuclillas, miles de hinchas se inclinan hacia adelante y hacia atrás mientras simulan remar al ritmo del grito “¡Ro! ¡Ro! ¡Ro!”. Aunque su estética remite a tiempos antiguos, lo cierto es que se trata de una tradición completamente nueva, creada en 2026 y pensada para que toda la grada participe como una sola.

🇳🇴 Norway fans completely taking over the stadium against Iraq! 🥁🚣 pic.twitter.com/3Wyr6t3cU7 — Ultras Clips (@ultras_clips) June 16, 2026

Una celebración simple que unió a todos

El éxito del “remo vikingo” radica en su sencillez. No requiere coordinación compleja ni ensayos previos: basta con imitar el movimiento y seguir el ritmo. Los aficionados extienden los brazos como si tomaran un remo invisible y los recogen mientras inclinan el cuerpo, repitiendo el gesto de forma sincronizada.

Hinchas noruegos luciendo los míticos cuernos vikingos. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Este carácter accesible permitió que la celebración traspasara rápidamente las fronteras del estadio, apareciendo en bares, calles, trenes e incluso escaleras mecánicas. Su viralidad fue inmediata, sumando incluso a hinchas de otras selecciones que adoptaron el gesto en cuestión de segundos.

Publicidad

El origen se atribuye a Ole Frøystad, un aficionado noruego que impulsó la idea antes del torneo. Sin embargo, él mismo reconoce que el verdadero éxito radica en la apropiación colectiva: “nadie rema solo”.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Del estadio al mundo: un fenómeno viral

La explosión internacional del “remo vikingo” se produjo durante el debut de Noruega en el Mundial, especialmente tras su victoria ante Irak. Videos de hinchas remando en masa comenzaron a circular por redes sociales, destacando escenas tan insólitas como aficionados replicando el movimiento en escaleras mecánicas o en pleno Times Square.

Publicidad

🇳🇴🚣 Norway fans have TAKEN OVER Times Square! 🤯 pic.twitter.com/D07YpuscW3 — Ultras Clips (@ultras_clips) June 22, 2026

El fenómeno combina épica, humor e identidad nacional, transformando una imagen histórica —los barcos vikingos— en una coreografía moderna, fácil de replicar y perfecta para viralizarse.

Además, su significado es potente: representa a una tripulación que avanza unida hacia la “batalla”, simbolizando la conexión entre equipo, hinchada y país. Cada persona aporta una palada, pero solo juntos logran avanzar, según expresan los propios hinchas.

Publicidad

El momento más insólito: el Parlamento también remó

El impacto del “remo vikingo” alcanzó un punto inesperado el 18 de junio de 2026. Ese día, el fenómeno dejó de ser solo futbolero para transformarse en un símbolo nacional, cuando el Parlamento de Noruega (Storting) se sumó a la celebración.

World Cup fever spread to Norway’s parliament in Oslo where lawmakers joined together to perform a “Viking Row” to show support for their country’s squad. https://t.co/NmPmfbx08v pic.twitter.com/2SJC545q86 — ABC News (@ABC) June 22, 2026

En plena sesión, los diputados dejaron de lado sus diferencias políticas y, dirigidos por el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani, comenzaron a remar al unísono dentro del hemiciclo. El ritmo lo marcó el propio presidente con su mazo, generando una escena más que llamativa.

Publicidad

La imagen de políticos de distintos partidos remando juntos recorrió el mundo, simbolizando una unidad poco habitual en la política. Aunque fue un gesto breve, confirmó que el fenómeno había superado completamente el ámbito deportivo.

El “remo vikingo” ya no es solo una celebración: es una representación colectiva de un país entero. Un gesto simple que unió a miles en las tribunas y también a quienes toman decisiones en el poder.