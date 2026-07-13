El técnico del cuadro galo traspasó la presión al rival. ¿Es realmente España favorita ante el último subcampeón del mundo?

Las semifinales del Mundial 2026 arrancan con un verdadero partidazo: Francia vs España, dos potencias que llegan en gran forma y que prometen un duelo de alto nivel este martes a las 15:00. En la antesala, el técnico de los galos, Didier Deschamps, comenzó a jugar su propio encuentro fuera de la cancha.

El DT francés, campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, sorprendió al quitarle el cartel de favorito a su equipo y trasladar toda la presión al rival.

“Eso pone más presión sobre ellos”

En pleno viaje rumbo a Dallas, Deschamps dejó clara su postura respecto al cruce ante la Roja, destacando el presente de su oponente: “Conocemos bien a España, es el actual campeón de Europa. Jugamos contra ellos la semifinal de la Nations League el verano pasado, también, así que…”.

Didier Deschamps palpita el duelo ante España en semifinales.

Pero no se quedó ahí. El entrenador fue más allá y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Nos han considerado favoritos antes de este Mundial, pero España es la favorita. Eso pone más presión sobre ellos, por todo lo que han hecho, a pesar de que perdieron la final contra Portugal en la última Nations League”.

Las palabras del técnico llegan en un contexto donde España ha sabido imponerse en los últimos enfrentamientos directos, ganando tanto en la Eurocopa 2024 como en la Nations League 2025.

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Respeto total antes del choque

Más allá de la presión, Deschamps también tuvo palabras de elogio para su rival, anticipando un partido de máxima exigencia: “Es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Es la primera semifinal de la Copa del Mundo, así que el nivel será muy alto”.

El duelo entre franceses y españoles definirá al primer finalista del torneo. El ganador sacará pasajes a la gran final del domingo en Miami.

Por el otro lado del cuadro, el miércoles también a las 16:00, Argentina e Inglaterra se enfrentarán por el segundo boleto, completando unas semifinales que prometen ser inolvidables.