VIDEO | El día que Diego Maradona le enseñó a definir a Harry Kane y resurge antes del Argentina vs. Inglaterra

En la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra, volvió a viralizarse la particular enseñanza que Diego Maradona le dio a Harry Kane para engañar a los arqueros

La previa del esperado duelo por la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de Inglaterra está cargada de historia, recuerdos y protagonistas que marcaron distintas épocas del fútbol mundial.

Más allá de lo que ocurra dentro del campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, la rivalidad entre ambos países vuelve a despertar viejas historias que conectan a grandes figuras de este deporte.

En ese contexto, una particular anécdota volvió a tomar protagonismo en las horas previas al enfrentamiento entre argentinos e ingleses y que tiene como protagonistas a Diego Armando Maradona y Harry Kane.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

El consejo de Maradona a Kane

La historia ocurrió en 2017, cuando el delantero de ese entonces del Tottenham ya comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol europeo.

Durante la conversación, Maradona le explicó un detalle clave para engañar a los arqueros al momento de definir: “Harry, fíjate. Todas allá (segundo palo) no; alguna acá (señala el primer palo imaginario). ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permanentemente. La próxima vez, hacés así, ¡tac! (vuelve a mostrar el primer palo pero sin mirar, para confundir al supuesto arquero)”.

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Harry Kane ha anotado un total de 79 goles en 98 partidos oficiales con la selección de Inglaterra | FOTO: Getty Images

Tiempo después, el propio Kane recordó aquel encuentro y destacó la importancia de haber recibido un consejo directamente de una leyenda del fútbol mundial.

“Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo”, remarcó el atacante de los Tres Leones.

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“Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol. Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego”, concluyó el actual ariete del Bayern Munich.

¿Y si en la semifinal Argentina-Inglaterra Harry Kane se acuerda del consejo que le dio Maradona y nos clava un gol en el primer palo mientras el Dibu está mirando televisión? 📺😐 pic.twitter.com/wh3t93v7lL — SoybienAlex (@SoybienAlex) July 13, 2026

En resumen…

Diego Maradona protagonizó una recordada charla con Harry Kane en Wembley, donde le entregó un consejo para mejorar su definición frente al arco.

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