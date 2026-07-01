¿Por qué no juega Édouard Mendy en el Senegal vs. Bélgica por los 16vos de final del Mundial 2026?

La Selección de Senegal tendrá una importante baja para su duelo por los 16vos de final.

La Selección de Senegal tiene hoy un duelo de alto impacto dentro del Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Pape Thiaw se enfrenta ante Bélgica por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el estratego de la escuadra africana ya confirmó su onceno estelar para ir en búsqueda de la clasificación, en la que se ratificó una importante ausencia en el equipo.

Se trata del portero Édouard Mendy, el guardameta del Al-Ahli no será considerado por Thiaw para este partido, en la que sin duda se transforma en una importante baja para Senegal y su puesto lo tomará Mory Diaw.

¿La razón de su ausencia?: el portero sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el duelo entre Senegal y Noruega, el que lo tiene hoy en día al margen del partido y espera por una pronta recuperación, en caso de que Senegal pueda avanzar.

Mendy es baja en Senegal | Foto: Getty Images

De esta forma, Édouard Mendy esperará por su recuperación ante este problema físico, en donde espera recuperarse y ser una opción para su selección, siempre y cuando avance de ronda.

Publicidad

En Síntesis