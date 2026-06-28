¿Quiénes fueron los ocho mejores terceros que clasificaron a los dieciseisavos del Mundial 2026?

Conoce las ocho selecciones que clasificaron mediante la tabla de los mejores terceros a la fase final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 ya llegó a su fin en lo que es la fase de grupos, en la que ya se definió lo 32 equipos clasificados a la fase final de la competencia y que van con todo por la lucha al título.

Para lo que es esta edición de la Copa del Mundo, dentro de los doce grupos que existen, no solo clasificaban los dos primeros, ya que también ingresaban a la fase final ocho mejores terceros.

Por esto, la ilusión de ingresar a la parte final de la competencia era válida para muchos países que querían de cualquier forma decir presente en los dieciseisavos de final del Mundial, en la que ya se conoció a los ocho clasificados por esta vía.

Los ocho equipos clasificados para la ronda final del Mundial 2026 son: RD Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Senegal y Argelia.

Senegal fue uno de los mejores terceros | Foto: Getty Images

Los cuatro equipos que no pudieron aspirar a este cupo fueron: Irán, Corea del Sur, Escocia y Uruguay, a quienes no les bastó el cupo para ingresar a la fase final mediante la tabla de los mejores terceros.

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ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS EN EL MUNDIAL 2026