Mundial 2026: el partido de este miércoles 1 de julio que Chilevisión transmite GRATIS

La Copa Mundial 2026 está que arde y este miércoles 1 de julio no será la excepción. ¿Qué pasó? Dos equipos se jugarán la vida para clasificar a octavos de final: esos son los casos de Bélgica y Senegal.
Luego de quedar primero en el grupo G con cinco puntos, el combinado europeo intentará ubicarse en la ronda de los 16 mejores. Sin embargo, no tendrá una misión de fácil abordaje.
A pesar de avanzar como mejor tercero del grupo I, el elenco africano tendrá una dura respuesta. La ilusión de acceder a la siguiente fase está más que latente: la victoria 5-0 contra Irak despertó el sueño.
Y lo más importante: este enfrentamiento será transmitido completamente GRATIS. ¿Dónde se podrá ver a costo cero? Chilevisión lo emitirá a través de su señal abierta y vía su página web.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Bélgica y Senegal jugarán por 16avos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
¿Cuándo juega Bélgica vs. Senegal?
El duelo entre la selección belga y su símil senegalés se disputará este miércoles de 1 julio. Está pactado para las 16:00 horas de Chile en el Lumen Field, ubicado en Houston.
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¿Quién transmite GRATIS el partido de la Copa Mundial 2026?
El compromiso podrá ser sintonizado gratuitamente a través de las pantallas de Chilevisión y mediante su sitio oficial en la web.
A su vez, podrá ser visualizado en las plataformas de pago DGO, Paramount+, Amazon y DAZN.