Mundial 2026: el partido de este miércoles 1 de julio que Chilevisión transmite GRATIS

La cita planetaria está en su etapa de dieciseisavos de final. En esta jornada, CHV emitirá un duelo a costo cero.

La Copa Mundial 2026 está que arde y este miércoles 1 de julio no será la excepción. ¿Qué pasó? Dos equipos se jugarán la vida para clasificar a octavos de final: esos son los casos de Bélgica y Senegal.

Luego de quedar primero en el grupo G con cinco puntos, el combinado europeo intentará ubicarse en la ronda de los 16 mejores. Sin embargo, no tendrá una misión de fácil abordaje.

A pesar de avanzar como mejor tercero del grupo I, el elenco africano tendrá una dura respuesta. La ilusión de acceder a la siguiente fase está más que latente: la victoria 5-0 contra Irak despertó el sueño.

Y lo más importante: este enfrentamiento será transmitido completamente GRATIS. ¿Dónde se podrá ver a costo cero? Chilevisión lo emitirá a través de su señal abierta y vía su página web.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Bélgica y Senegal jugarán por 16avos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Publicidad

¿Cuándo juega Bélgica vs. Senegal?

El duelo entre la selección belga y su símil senegalés se disputará este miércoles de 1 julio. Está pactado para las 16:00 horas de Chile en el Lumen Field, ubicado en Houston.

¿Quién transmite GRATIS el partido de la Copa Mundial 2026?

El compromiso podrá ser sintonizado gratuitamente a través de las pantallas de Chilevisión y mediante su sitio oficial en la web.

A su vez, podrá ser visualizado en las plataformas de pago DGO, Paramount+, Amazon y DAZN.