Bélgica clasifica a los octavos de final del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a Senegal

La Selección de Bélgica logró avanzar a los octavos de final tras derrotar a Senegal.

Hace unos instantes se puso punto final al segundo encuentro de esta jornada dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde las selecciones de Bélgica y Senegal se enfrentaron en Seattle.

En lo que fue un memorable compromiso, la Selección de Bélgica logró su pasó a los octavos de final de la Copa del Mundo tras revertir un 0-2 e imponerse por 3-2 en el alargue a Senegal.

Con este resultado, la Selección de Bélgica logró su boleto a lo que son los octavos de final de la Copa del Mundo, en la que debe esperar por su rival para la próxima fase.

¿Su próximo rival? saldrá del ganador del partido que enfrentará en esta jornada a Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina a partir de las 20:00 horas en el Levi’s Stadium.

Tielemans fue la gran figura de Bélgica | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Bélgica en los octavos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 será la que salga del ganador entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

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¿Cuándo disputará su partido por los octavos de final del Mundial?

El duelo entre Bélgica y el ganador entre Estados Unidos y Bosnia Herzegovina se disputará el lunes 6 de julio a partir de las 20:00 horas en el Lumen Field, en Seattle.