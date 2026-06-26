La tabla de mejores terceros se remece tras la irrupción de Senegal.

La definición del Grupo I del Mundial 2026 movió por completo la pelea entre los mejores terceros y sumó un nuevo protagonista a la disputa. Senegal goleó 5-0 a Irak y se metió de lleno en la disputa por un cupo a los octavos de final.

En el cierre del grupo, Francia confirmó su liderato tras imponerse por 4-1 a Noruega, con una actuación estelar de Dembélé, autor de tres goles. Los galos terminaron con campaña perfecta, mientras que los noruegos, sin Haaland, aseguraron el segundo lugar con seis unidades.

Pero todas las miradas se las llevó Senegal. El conjunto africano llegó a la última fecha con vida y no falló: sumó tres puntos clave y mejoró su diferencia de gol, un factor determinante en la tabla de terceros.

Senegal golea y se mete entre los mejores terceros (Photo by Michael Reaves/Getty Images)

Con este resultado, Senegal alcanza 3 puntos y una diferencia de gol de +2 (8 a favor y 6 en contra), números que le permiten escalar posiciones y meterse entre los mejores terceros del torneo.

Así queda la tabla de mejores terceros del Mundial 2026

# Selección Gr. PJ Pts DG GF 1 Suecia F 3 4 0 7 2 Ecuador E 3 4 0 2 3 Bosnia y Herzegovina B 3 4 -1 5 4 Paraguay D 3 4 -2 2 5 Senegal I 3 3 +2 8 6 Croacia L 2 3 -1 3 7 Corea del Sur A 3 3 -1 2 8 Argelia J 2 3 -2 2 9 Escocia C 3 3 -3 1 10 Cabo Verde H 2 2 0 2 11 Bélgica G 2 2 0 1 12 R. D. Congo K 2 1 -1 1

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La irrupción de Senegal provoca un cambio directo: Escocia sale del top 10, perdiendo terreno en la lucha por clasificar. El equipo africano aprovecha su contundente victoria para imponerse en los criterios de desempate.

En la parte baja, quedan complicados RD Congo (1 punto) y Bélgica junto a Cabo Verde (2 puntos), aunque aún tienen esperanzas dependiendo de cómo les vaya en esta fecha 3.