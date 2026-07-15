La silbatina de los hinchas de la Albiceleste tuvo un efecto inmediato, ya que cuando fue su turno, los rivales devolvieron el "favor".

La semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 comenzó con máxima tensión. En la previa del encuentro, durante la entonación de los himnos nacionales en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el ambiente se volvió ensordecedor por el comportamiento de ambas hinchadas.

El primer turno fue para los ingleses. desde las tribunas repletas de hinchas de la Albiceleste bajó una silbatina ensordecedora que no dejó escuchar prácticamente nada de la canción nacional británica. El gesto, cargado de historia y rivalidad, marcó de inmediato el tono de un duelo que trasciende lo deportivo.

El episodio no quedó sin respuesta. Apenas llegó el turno del himno argentino, los fanáticos ingleses replicaron la escena con una pifiadera generalizada, generando un clima hostil en ambos lados del estadio.

El cruce de silbidos dejó en evidencia que la tensión entre ambas selecciones sigue más vigente que nunca.

La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra más allá de la cancha

Este enfrentamiento, inevitablemente, revive recuerdos que van más allá del fútbol. La Guerra de las Malvinas y los históricos choques en Copas del Mundo siguen siendo parte del trasfondo de cada cruce entre argentinos e ingleses, lo que se reflejó con fuerza en este tenso inicio.

(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

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En redes sociales e incluso en las calles de los Estados Unidos, el ambiente ya está más que tenso y, de seguro, no terminará sea cual sea el resultado de este encuentro.

Lo ocurrido en los himnos es solo una muestra más de cómo Argentina e Inglaterra protagonizan uno de los duelos más cargados de historia del fútbol mundial. Cada enfrentamiento suma un nuevo capítulo a una rivalidad que mezcla deporte, política y memoria colectiva, y que en Atlanta volvió a quedar en evidencia incluso antes de que rodara el balón.

Así fueron las brutales pifias:

Así se vivió el himno de Inglaterra antes del duelo vs. Argentina en Atlanta.



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