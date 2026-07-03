¿Por qué no juega Julián Álvarez en el partido entre Argentina vs Cabo Verde en el Mundial 2026?

La razón por la que el delantero Julián Álvarz no dice presente en el duelo entre Argentina y Cabo Verde.

La Selección de Argentina tiene hoy su encuentro decisivo por lo que son los 16vos de final dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Lionel Scaloni se enfrentará ante Cabo Verde en Miami.

Para este encuentro, el estratego de la selección sudamericana sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde la partida

Se trata del delantero Julián Álvarez, la gran figura del Atlético de Madrid no será considerado por Scaloni desde el primer minuto, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco.

¿La razón de sus suplencia?: Scaloni opta por la consolidación de la dupla en el ataque entre Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes han sido los estelares de Argentina en la delantera.

Álvarez no será de la partida | Foto: Getty Images

De esta forma, Álvarez esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país a conseguir una victoria que le permita avanzar a los octavos de final.

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