¿Por qué no juega Ronald Araújo en el debut de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial 2026?

La razón por la que Ronald Araújo no podrá estar en el debut con Uruguay en el Mundial 2026.

La Selección de Uruguay tiene hoy su debut dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Marcelo Bielsa enfrenta en su debut ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H.

Para este encuentro, Bielsa ha tenido que trabajar en poder conformar su onceno, en la que tiene una importante bajar para lo que será este debut en la cita mundialista.

Se trata del defensor, Ronald Araújo, el defensor del Barcelona de España no será considerado para este partido por Marcelo Bielsa debido a problemas físicos que le impiden decir presente en este debut.

¿La razón?: el defensor central del Barcelona sufrió un pequeño desgarro en el gemelo hace unos días atrás y desde el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa decidieron no arriesgarlo para esperar por su recuperación.

Araújo es baja en Uruguay ante Arabia Saudita | Foto: Getty Images

De esta forma, Araújo seguirá en su etapa de recuperación para ser opción en uno de los próximos encuentros de la Selección Uruguaya, sea con Cabo Verde o España.

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