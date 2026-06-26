¿Por qué no juega Ronald Araújo en Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

El defensor de Uruguay y del FC Barcelona fue considerado en la convocatoria, aunque finalmente no será opción desde el arranque en el duelo ante España.

La Selección de Uruguay llega a la última jornada del Grupo H del Mundial 2026 con la obligación de ganar si quiere meterse en los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados. ¿El rival de turno? Enfrente estará la Selección de España, una de las selecciones candidatas del torneo.

La Celeste de Marcelo Bielsa suma apenas 2 puntos en igual cantidad de partidos, lo que la dejó contra las cuerdas en este cierre de fase de grupos.

En ese escenario, el duelo aparece como una verdadera prueba de carácter para los charrúas, que necesitan una actuación sólida para seguir con vida en el Mundial.

Ronald Araújo estará en el banco de suplentes ante España

Lo cierto es que el combinado sudamericano repetirá el once del último encuentro, donde igualó ante Cabo Verde, pese a las críticas que ha recibido el equipo en los últimos días.

Una de las grandes ausencias será Ronald Araújo, defensor uruguayo del FC Barcelona que sufrió una lesión muscular en el gemelo durante la preparación previa a la cita planetaria, lo que ha condicionado su participación en la fase de grupos.

Ronald Araujo se ha perdido los dos primeros partidos de Uruguay | FOTO: Molly Darlington/Getty Images

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Si bien el nacido en Rivera ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico, el zaguero aún no está al ciento por ciento desde lo físico.

De esta forma, el futbolista charrúa no será de la partida y deberá esperar su oportunidad desde el banco de suplentes.

¿A qué hora es el partido de Uruguay y España en el Mundial 2026?

El duelo de Uruguay y España será este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile, en el Estadio Akron de Guadalajara, México.