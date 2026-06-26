La relación entre el Loco y sus dirigidos estaría completamente quebrada de cara al trascendental duelo con España.

Uruguay no solo se juega la clasificación ante España en el Mundial 2026. En la antesala de uno de los partidos más importantes del torneo, la interna de la selección estalló y dejó al descubierto un complejo escenario puertas adentro. Lo que parecía ser solo presión deportiva, hoy se transformó en una crisis abierta entre jugadores y cuerpo técnico.

Según reveló el programa “Las Voces del Fútbol”, cuatro referentes del plantel encararon directamente a Marcelo Bielsa en plena concentración. Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde habrían cuestionado con dureza las decisiones del entrenador durante la Copa del Mundo.

El reclamo habría sido claro y directo: el desgaste físico es insostenible. Los futbolistas le plantearon que los métodos de entrenamiento los tienen agotados y que varios llegaron al torneo “con lo justo”, encendiendo las alarmas en un momento crítico de la competencia.

Choque de ideas futbolísticas remece a Uruguay

Pero el conflicto no quedó solo en lo físico. Los jugadores también se atrevieron a cuestionar el plan de juego. Le habrían solicitado al Loco modificar su estilo, proponiendo un enfoque más conservador: bloque bajo y contragolpe para enfrentar a España.

La respuesta del técnico, sin embargo, habría sido tajante. Tras el tenso intercambio, Bielsa reunió a todo el plantel y habló durante 48 minutos, donde dejó en claro que no cambiará su idea futbolística. Una postura que no cayó bien en todos: algunos jugadores incluso se levantaron antes de que terminara la charla, reflejando el nivel de tensión.

Uruguay enfrentaría a España con el camarín totalmente roto.

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Como si fuera poco, otro foco de conflicto se sumó en las últimas horas. La decisión de no utilizar a Ronald Araújo, pese a estar recuperado de su lesión, habría generado una profunda molestia en el camarín de La Celeste. Según trascendidos, el propio defensor habría dejado una frase que resume el momento: “Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

Una bomba a horas del partido

Con este panorama, Uruguay llega más que golpeado al duelo ante España. La unidad del grupo, clave en este tipo de torneos, hoy está en duda, y el liderazgo de Bielsa atraviesa su momento más delicado desde que asumió.

Así, la Celeste no solo deberá enfrentar a uno de los rivales más poderosos del Mundial, sino también resolver una crisis interna que amenaza con condicionar su destino, junto a un loco que muy probablemente tenga hoy su último partido como adiestrador de la Selección Uruguaya de Fútbol.