¿Por qué no juega Son Heung-Min en el Corea del Sur ante Sudáfrica en el Mundial 2026?

La razón por la que Son Heung-Min no será titular en el duelo entre Corea del Sur ante Sudáfrica.

La Selección de Corea del Sur tiene hoy su último duelo dentro de lo que es la fase de grupos en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Myung Bo Hong se enfrenta ante Sudáfrica.

Para este encuentro, el estratego de la selección asiática sorprendió con su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde la partida.

Se trata del delantero Son Heung-Min, el goleador de Los Angeles FC no será considerado por su DT desde el primer minuto, en la que deberá esperar por su oportunidad desde el banco de los suplentes.

¿La razón de sus suplencia?: El estratega del conjunto asiático optará por la titularidad del jugador del Besiktas, Hyeon-gyu Oh, quien será acompañado en el ataque por Hwang Hee-Chan y Kang-in Lee.

Son no será titular en Corea del Sur | Foto: Getty Images

De esta forma, Son esperará por su gran oportunidad en el banco, en la que espera poder ver minutos y ayudar a su país para quedarse con el triunfo el que le de los boletos a la próxima ronda del Mundial 2026.

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