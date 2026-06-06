La famosa empresa de videojuegos acertó ya a los campeones de 2010, 2014, 2018 y 2022. ¿Acertará en esta ocasión?

A poco más de días para el inicio del Mundial 2026, una de las predicciones más esperadas por los fanáticos del fútbol ya tiene resultado. EA Sports realizó su tradicional simulación del torneo utilizando EAFC 26 y determinó que España será la selección que levantará la copa en Estados Unidos, México y Canadá.

La predicción no pasó desapercibida, principalmente por el notable historial que acumula la compañía en este tipo de ejercicios. Durante los últimos cuatro Mundiales, EA Sports acertó correctamente al campeón antes de que comenzara la competencia, generando una especie de “maldición inversa” que muchos seguidores siguen con atención.

Para esta edición, la simulación consideró factores como las valoraciones actualizadas de los futbolistas, el rendimiento reciente de cada selección, los planteamientos tácticos y miles de simulaciones virtuales del certamen. El resultado final dejó a España como la gran vencedora del torneo.

España será el campeón del Mundo de 2026 según una predicción de EA Sports.

La Roja europea llega a la cita planetaria con una generación que mezcla juventud y experiencia. Figuras como Lamine Yamal, Pedri y Rodri aparecen como los principales referentes de un equipo que ya viene de conquistar la Eurocopa y que es considerado uno de los favoritos por especialistas y casas de apuestas.

El impresionante historial de EA Sports en los Mundiales

Lo que más llama la atención es que la desarrolladora viene de acertar los últimos cuatro campeones del mundo. Antes de Sudáfrica 2010 predijo el título de España, luego anticipó la coronación de Alemania en Brasil 2014, acertó con Francia en Rusia 2018 y también señaló a Argentina como campeona en Qatar 2022.

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En cada uno de esos casos, la simulación fue publicada antes del inicio del torneo y terminó coincidiendo con lo ocurrido en la realidad, lo que ha convertido este ejercicio en una referencia obligada cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

Una particularidad inédita para el Mundial 2026

A diferencia de las ediciones anteriores, esta vez EA Sports no lanzó un videojuego oficial ni una expansión especial dedicada al Mundial. Por esa razón, la simulación fue realizada directamente sobre EAFC 26, utilizando las plantillas y actualizaciones disponibles en el título actual.

Pese a ello, la predicción ya genera debate entre los hinchas. Si el historial reciente de Electronic Arts vuelve a cumplirse, España podría transformarse en la próxima campeona del mundo y confirmar una vez más que las simulaciones de la compañía parecen tener una sorprendente capacidad para anticipar el futuro del fútbol.