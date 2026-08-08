Coquimbo Unido y Deportes La Serena igualaron 1-1 con un gol en los descuentos del Pirata en un caliente final del Clásico de la Cuarta Región.

Este sábado se disputó el Clásico de la Cuarta Región entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena, el choque número 130 entre ambos equipos, que terminó en empate 1-1 por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Un derbi caliente se vivió esta tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde el Pirata encontró la igualdad en los descuentos con gol de Pablo Rodríguez en los 90+5′.

La apertura de la cuenta había sido de los granates tras una extraordinaria jugada colectiva que definió Felipe Chamorro frente al arco, tras asistencia de Joaquín Gutiérrez a los 66′.

El partido terminó con un expulsado de cada equipo: Manuel Fernández en Coquimbo (90′) y Sebastián Díaz en La Serena (90+1′).

Además, los dos entrenadores también fueron enviados a camarines: Hernán Caputto (90+9′) en el local y Felipe Gutiérrez (90+12′) en la visita.

Con este resultado, el campeón defensor de la Liga de Primera llegó 25 puntos y está en la sexta posición, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

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Mientras que los Papeyeros están duodécimos con 20 unidades, tres puntos por encima de la zona de descenso.

Coquimbo Unido y Deportes La Serena empataron 1-1 por la fecha 18 de la Liga de Primera. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Por el lado de los aurinegros, ahora deben dar vuelta la página para afrontar el partido de ida contra Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores, que se juega el próximo miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en Argentina.

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Cabe recordar que el líder indiscutido de la Liga de Primera 2026 es Colo Colo, que le está sacando 12 puntos de ventaja a sus escoltas: Universidad Católica y Universidad de Chile.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 42 17 14 0 3 36 16 +20 2 Universidad Católica 30 18 9 3 6 40 26 +14 3 Universidad de Chile 30 17 8 6 3 21 11 +10 4 Palestino 27 17 8 3 6 25 24 +1 5 Everton 26 18 7 5 6 27 21 +6 6 Coquimbo Unido 25 17 7 4 6 24 21 +3 7 Ñublense 25 16 6 7 3 20 19 +1 8 Huachipato 24 18 7 3 8 27 31 -4 9 O’Higgins 23 17 7 2 8 21 25 -4 10 Deportes Limache 21 16 6 3 7 31 26 +5 11 Deportes Concepción 20 17 6 2 9 19 23 -4 12 Deportes La Serena 20 18 4 8 6 26 31 -5 13 Audax Italiano 19 17 5 4 8 20 23 -3 14 Universidad de Concepción 19 16 5 4 7 13 27 -14 15 Cobresal 17 18 5 2 11 26 34 -8 16 Unión La Calera 13 17 3 4 10 15 33 -18

En síntesis

Coquimbo Unido y Deportes La Serena empataron 1-1 en el clásico número 130.

empataron 1-1 en el clásico número 130. Felipe Chamorro y Pablo Rodríguez anotaron los goles del empate en la fecha 18.

anotaron los goles del empate en la fecha 18. Coquimbo alcanzó 25 puntos quedando sexto y La Serena sumó 20 unidades.