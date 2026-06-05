El "Loco" recibe duros cuestionamientos por parte de los hinchas de la celeste.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el periodista uruguayo Gonzalo Barboza encendió la polémica con una durísima crítica contra Marcelo Bielsa, cuestionando tanto su trayectoria como algunas de sus decisiones al mando de la selección charrúa.

En declaraciones difundidas en el programa de Flavio Azzaro, el comunicador fue tajante al referirse al entrenador argentino, asegurando que el éxito de Uruguay pasa más por la calidad de sus futbolistas que por el trabajo del ex DT de la Roja.

“Bielsa es el técnico más sobrevalorado de la historia. La verdad es que nunca ganó nada, ya todos sabemos lo que es”, lanzó sin filtro.

Cuestiona una decisión clave de Bielsa en Uruguay

Barboza también apuntó contra una de las determinaciones más discutidas del técnico rosarino: la ausencia de Nahitan Nández en la convocatoria mundialista.

Según el periodista, la exclusión del mediocampista es incomprensible considerando el nivel y la experiencia que posee dentro del seleccionado celeste: “Lo que nos hizo no puede dejar nunca afuera a Nández”, afirmó, en una crítica directa a la gestión del entrenador argentino.

Marcelo Bielsa se llena de críticas en Uruguay.

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“Tenemos al mejor volante del mundo”

En su análisis, Barboza sostuvo que Uruguay cuenta con figuras suficientes para competir por cuenta propia en la Copa del Mundo, destacando especialmente a Federico Valverde y Ronald Araújo.

“Tenemos a Valverde, el mejor volante del mundo. Ronald Araújo, el capitán del Barcelona. Bueno, Valverde capitán del Real Madrid”, señaló.

Para el comunicador, el potencial de la selección uruguaya está por encima de cualquier cuestionamiento al proceso encabezado por Bielsa.

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Palpitan posible cruce con Argentina en el Mundial 2026

Incluso, Gonzalo Barboza fue más allá y proyectó un eventual enfrentamiento ante Argentina en las fases decisivas del torneo, mostrando plena confianza en las opciones de la Celeste.

“Lo único que nos deja tranquilos es que en octavos de final ya estamos, porque el 16 de sábado nos cruzamos a Argentina y en las difíciles le ganamos siempre”, sentenció.

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión entre los hinchas uruguayos, especialmente porque llegan en la antesala de un Mundial donde Marcelo Bielsa buscará consolidar a una generación que ilusiona con volver a pelear por los puestos de privilegio.

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DATOS CLAVE

El periodista Gonzalo Barboza calificó a Marcelo Bielsa como el técnico más sobrevalorado de la historia.

El comunicador criticó la ausencia del mediocampista Nahitan Nández en la convocatoria para el torneo.

Barboza destacó el nivel de los futbolistas Federico Valverde y Ronald Araújo en Uruguay.