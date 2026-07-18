Figura de España siembra dudas sobre el arbitraje antes de la final del Mundial ante Argentina: “Hemos visto cosas que…”

En España dejan un mensaje muy claro al arbitraje antes de enfrentar a Argentina en la final del Mundial.

El Mundial 2026 está próximo a llegar a su fin en lo que será el último partido de esta Copa del Mundo en la gran final que enfrentará a Argentina ante España, en donde tan solo uno podrá quedarse con el anhelado trofeo mundial.

A horas de este duelo, el defensor de la Selección de España, Aymeric Laporte conversó con Marca y dejó unos dichos que generan preocupación dentro de la escuadra europea y que es sobre el arbitraje, teniendo en cuenta lo que es la agresividad de su rival para la final.

“No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”.

“Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear”, partió señalando Laporte.

Laporte espera que el arbitraje cumpla un buen rol en la final | Foto: Getty Images

Agregando a esto, el zaguero titular de ‘La Roja’ deja en claro que es muy importante que el árbitro imponga sus términos desde el primer minuto para evitar problemas y que el juego se pueda desarrollar de buena forma en esta final.

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“Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido. No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje”, declara.

Concluyendo, Laporte señala que en el interior del camarín español han hablado sobre esta situación, en la que saben que Argentina es una selección que te va sacando de partido con distintas acciones agresivas, por las que hay que tomar mucha atención y no caer en su juego.

“Sí, lo hemos hablado. Lo que pasa es que no dependemos de nosotros en ese aspecto. Tiene que haber una persona que controle estas acciones y que dictamine que eso sea fútbol y no otra cosa. Que uno o dos jugadores no hagan ciertas cosas…No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema”, cerró.