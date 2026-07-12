La comunicadora desconcertó hasta sus compañeros con un polémico comentario sobre las designaciones arbitrales de la FIFA

La trastienda de los cuartos de final de la cita planetaria sumó una de sus polémicas más virales, pero esta vez lejos de la cancha de fútbol. En pleno despacho en vivo para la señal internacional de DSports, la periodista trasandina Narella Senra instaló la controversia al analizar los nombres que estarían a cargo de impartir justicia en el crucial duelo entre Argentina y Suiza.

Al desglosar el cuerpo referil liderado por el juez principal portugués João Pinheiro, la comunicadora lanzó una frase que descolocó por completo al panel: “El árbitro principal es portugués, cerrando un poco el principio de la neutralidad, vamos a usar europeos. Pero además, tenemos mexicano en el VAR y chileno en el AVAR… no es abrir el paraguas, ¿eh? Es solo un dato”.

El comentario apuntó directamente a que la presencia de jueces de dichas nacionalidades en las oficinas tecnológicas configuraba un escenario adverso o persecutorio para el bando argentino.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Juan Lara era el “chileno” en el AVAR

Tensión en vivo: Sus compañeros le exigieron hacerse cargo

La insinuación de Senra sobre un supuesto peligro arbitral gatilló una reacción inmediata y de total incredulidad por parte del conductor en el estudio, quien la paró en seco en plena transmisión: “Pará, pará, pará… ¿Qué me querés decir con eso, por favor? ¡Usted tiene que hacerse cargo de lo que está diciendo!”.

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Pese a la visible tensión y los intentos de la periodista por matizar sus dichos entre risas, volvió a insistir en las designaciones de la FIFA sobre el pasto virtual: “¿Qué pasa? Bueno, tenemos mexicano en el VAR y chileno en el AVAR, además de un europeo en cancha. Le deseamos lo mejor, deseamos que tengan un buen partido”.

Ante la insistencia, el presentador volvió a arrinconarla con una pregunta directa al hueso: “¿Entonces vos sentís que a la Selección Argentina, para decirlo de forma directa y concreta, la están esperando?”. Un episodio que rompe los manuales de la objetividad y que se suma a muchas situaciones reclamadas por los televidentes no argentinos de dicha señal.

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