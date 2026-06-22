La mujer es viral en Instagram y Tiktok, pero su fama comenzó a ser aún mayor luego de aparecer durante el partido de Argentina frente a Austria.

En medio de la victoria de la Selección Argentina sobre Austria, no solo hubo espacio para los goles de Lionel Messi. También se vivió un momento que rápidamente se volvió viral: una mujer de avanzada edad levantó un cartel en la tribuna que decía “Tengo 100 años y soy fan de Messi”, captando la atención de la transmisión oficial y de millones de espectadores.

La protagonista de la escena es Pauline Kana, una estadounidense de 99 años (a nada de cumplir los 100) que en redes sociales es conocida como la “Gangster Granny”.

Su aparición no fue casual ni tampoco aislada: desde hace tiempo se ha declarado una ferviente admiradora de “La Pulga”, a quien le ha dedicado múltiples mensajes en distintos estadios.

Fanática viral que sigue a Lionel Messi por todo el mundo

Lejos de tratarse de una simple espectadora, Kana ya tenía historia con Messi. Durante el último año, asistió a varios partidos del Inter Miami CF, equipo donde milita el rosarino, llevando carteles cargados de humor y cariño.

En una de esas ocasiones incluso le propuso matrimonio al 10, mientras que en otra simplemente expresó su amor por él. Messi, al notar su presencia en la tribuna, respondió con una sonrisa y un saludo que bastó para emocionar a la abuela y convertir el momento en un fenómeno viral.

Kana dedicándole su amor eterno a Messi (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

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De vine a TikTok: El origen de la “Gangster Granny”

La popularidad de Pauline Kana no nació en el fútbol. Su fama comenzó junto a su nieto, Ross Smith, con quien protagonizó divertidos videos en la extinta plataforma Vine. Con el tiempo, el dúo migró a Instagram y TikTok, donde hoy acumulan millones de seguidores.

Su estilo irreverente, sumado a una personalidad extrovertida poco habitual para su edad, la convirtió en una figura entrañable de internet. Desde coquetear con celebridades hasta aparecer en eventos deportivos con atuendos llamativos, Kana ha construido un personaje que mezcla humor y espontaneidad.

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Así, en una noche donde Messi volvió a hacer historia, también hubo espacio para una historia distinta: la de una abuela que, a sus 99 años, sigue viajando, disfrutando del fútbol y demostrando que la pasión no tiene edad.