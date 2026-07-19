El mensaje de Lionel Messi antes de la final que ilusiona a toda Argentina: Emoción total

El astro del fútbol argentino dejó un emocionante mensaje antes de la final de la Copa del Mundo ante España este domingo.

Argentina se juega la vida este domingo en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que el cuadro trasandino está en la gran final y al frente tendrá a nada más ni nada menos que España en busca del título.

Si bien la albiceleste no ha brillado como en otros momentos, ha tenido en Lionel Messi un gran capitán y guía, quien ha liderado al equipo cuando parecía que ya no quedaba bencina en el estanque.

Fue precisamente el astro del Inter de Miami quien dejó un emocionante mensaje a su país en la previa del encuentro: “Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, colgó.

Tras cartón, agradece a toda la gente que trabaja para hacer posible el sueño y remata diciendo que “Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. Vamos Argentina”.

Así las cosas, Argentina buscará el bicampeonato de la Copa del Mundo y el cuarto en su historia, mientras que España quiere dar el batacazo de la jornada y quedarse con su segundo título mundialista tras haber logrado la primera copa en 2010.

Publicidad

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

En síntesis

Argentina y España juegan este domingo la final del Mundial de Norteamérica 2026.

Lionel Messi, capitán argentino, publicó un emotivo mensaje de agradecimiento en la previa.

Publicidad