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¿Qué canciones sonaron en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Los artistas se lucieron en poco más de diez minutos deleitando a toda la afición del mundo.

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tuvo para todos los gustos. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
© Getty ImagesEl show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 tuvo para todos los gustos. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 no decepcionó. Con un despliegue artístico pocas veces visto en el fútbol (por no decir prácticamente jamás), la organización apostó por una mezcla de estrellas globales, nostalgia, cultura pop y espectáculo de alto nivel, transformando el entretiempo en un verdadero concierto planetario como si del Superbowl se tratase.

Primero fue el turno de la Reina del Pop, Madonna, quien apareció con su icónica “Music” junto a estrellas mundiales como Ronaldo y Ronaldinho, aportando un toque de elegancia y legado pop al espectáculo.

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Uno de los momentos más emblemáticos llegó con el -para muchos- himno de estadio “Seven Nation Army”, de The White Stripes, interpretada por una impresionante orquesta acompañada de visuales con títeres. Bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel, la interpretación elevó el clásico rockero a una dimensión sinfónica, generando una atmósfera única en el estadio.

Luego llegó uno de los momentos más esperados. BTS con su éxito “Dynamite”, desatando la locura de los fanáticos en el estadio y millones de espectadores en todo el mundo. La energía del grupo surcoreano marcó el tono de una presentación vibrante, con coreografías impecables y una puesta en escena cargada de luces y color.

Más tarde apareció Justin Bieber, quien sorprendió con una canción de tono más introspectivo. El momento generó división en redes sociales, donde muchos fanáticos comentaron que no reconocían el tema, aunque destacaron la emotividad de su interpretación.

La fiesta continuó con Shakira, quien hizo estallar al público con su himno mundialista “Dai Dai”. La artista latina volvió a demostrar su conexión única con el fútbol, entregando uno de los momentos más coreados de la noche.

El cierre estuvo a cargo de Chris Martin junto a Coldplay, en una presentación cargada de emoción. La banda puso el broche de oro a un espectáculo cuidadosamente producido, en el que su vocalista trabajó durante meses junto a Global Citizen para dar forma a una narrativa que combinó música, cultura y mensaje global.

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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