Las decisiones arbitrales con Alexis Mac Allister que abren la polémica en la final del Mundial 2026

El mediocampista argentino quedó bajo la lupa durante la definición ante España por una serie de acciones que generaron reclamos dentro del campo de juego.

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de España comenzó con la tensión propia de un partido donde está en juego la gloria máxima.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ambos equipos salieron decididos a imponer sus condiciones, pero también conscientes de que cualquier error podía resultar determinante en una definición donde no hay margen para equivocarse.

Con el correr de los minutos, el encuentro tomó un ritmo intenso y muy disputado, con una fuerte lucha en la mitad de la cancha y pocas ocasiones claras de gol. Cada duelo individual y cada balón dividido se transformaron en una verdadera batalla.

Mac Allister acumula infracciones y todavía no ve la tarjeta amarilla

En medio de ese contexto, algunas acciones protagonizadas por Alexis Mac Allister comenzaron a generar reclamos desde el lado español, debido a que el mediocampista argentino evitó la amonestación pese a varias jugadas polémicas.

La primera situación ocurrió cuando el futbolista del Liverpool cortó una pared entre Pedro Porro y Mikel Oyarzabal, aunque el árbitro esloveno Slavko Vinčić decidió no sancionar la acción.

Publicidad

Minutos más tarde, el volante de 27 años fue fuerte sobre Dani Olmo en una disputa por el balón, pero nuevamente el juez central optó por no mostrarle la tarjeta amarilla.

Como si fuera poco, el ex Boca Juniors también interrumpió una jugada utilizando la mano, una acción que volvió a generar reclamos por parte de los jugadores españoles, aunque el volante argentino continuó sin ser amonestado.

Publicidad

De esta manera, la situación disciplinaria del campeón del mundo empieza a convertirse en uno de los puntos a seguir en una final donde cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.

En resumen…

Alexis Mac Allister quedó en el centro de la polémica durante la final del Mundial 2026 ante España, luego de protagonizar varias acciones que generaron reclamos del conjunto europeo.

Publicidad