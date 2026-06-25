El emblemático relator nacional conmocionó al pueblo iraní en medio de la cita planetaria tras igualar ante Bélgica.

La Copa del Mundo 2026 no solo ha dejado fútbol, sino también historias cargadas de emoción. Una de ellas tuvo como protagonista a Fernando Solabarrieta, quien con su relato logró traspasar fronteras y tocar el corazón del pueblo iraní tras el empate sin goles entre Irán y Bélgica.

El reconocido periodista chileno vive un especial regreso a la televisión en esta cita planetaria, luego de un periodo marcado por situaciones personales y su paso por el reality “El Internado” de Mega.

Hoy, nuevamente desde la cabina, ha vuelto a destacar con su sello característico, esta vez con una narración que rápidamente se viralizó.

Un relato que cruzó fronteras y emocionó a Irán

En el duelo ante Bélgica, Irán sorprendió con un trabajado empate 0-0, donde la gran figura fue el arquero Alireza Beiranvand, cuya historia de vida marcó profundamente el relato de Solabarrieta.

“La resistencia iraní simbólicamente expresada en un césped estadounidense con la figurada de Alireza Beiranvand que luchó y luchó no en este partido solamente, desde que era un niño y su pueblo era nómade y en un ir y venir, un día logró ir a perseguir su sueño escapándose de su casa“, expresó con evidente emoción.

Relato de Solabarrieta sobre Alireza Beiranvand conmociona en Irán. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

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El periodista profundizó en el sacrificio del portero iraní, destacando el camino que recorrió para llegar a la élite: “Se escapó para poder jugar al fútbol. Durmió en la calle, limpió autos, hizo lo que haya que hacer para cumplir el sueño. Y en ese sueño hoy representando a su país, resistió en una cancha estadounidense los ataques de Bélgica y mantuvo su valla en cero“.

Finalmente, cerró su intervención con una reflexión que terminó de conmover a la audiencia: “Y mantiene al equipo de Irán, con muchas chances de avanzar en esta Copa del Mundo, pese a quien le pese“.

Solabarrieta conmociona al pueblo iraní

El impacto fue tal que incluso la Embajada de Irán en Eslovenia compartió el registro en sus redes sociales, destacando el mensaje del comunicador chileno: “El emocionante reporte de un periodista chileno sobre el partido Irán-Bélgica: A pesar de los deseos de los oponentes, el rol del portero de Irán, Beiranvand, en el campo de hierba del torneo en Estados Unidos mostró la resistencia del pueblo iraní“.

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A Chilean reporter's exciting report on the Iran-Belgium match: Despite the opponents' wishes, the role of Iran's goalkeeper Beiranvand on the grass field of the tournament in the United States showed the resistance of the Iranian people . pic.twitter.com/47JEsWVzkP — Iran Embassy in Slovenia (@IranSlovenia) June 23, 2026

De esta manera, Fernando Solabarrieta no solo relató un partido, sino que logró convertir una actuación deportiva en un símbolo de lucha y resiliencia, tal y como logró hacerlo a nivel nacional con sus épicos relatos de Nicolás Massú y otros grandes deportistas nacionales.