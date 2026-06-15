Irán vs. Nueva Zelanda de Tim Payne: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026 en Chile

Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán en un duelo que promete dentro del Mundial 2026.

La jornada de día lunes en el Mundial 2026 bajará el telón con lo que será un interesante partido dentro del grupo G, en el que se enfrentarán Irán ante Nueva Zelanda.

Ambas escuadras que son denominadas como las más ‘débiles’ de este grupo buscarán partir con el pie derecho su expedición por esta competencia, en la que sueñan con su clasificación a la próxima ronda.

Irán llega a este duelo precedido de tres triunfos consecutivos en encuentros amistosos y encabezados por su gran figura, el atacante Mehdi Taremi, que hoy milita en el Olympiacos de Grecia.

Por otra parte, Nueva Zelanda y la sensación del defensor, Tim Payne llega con muchas dudas tras lo que fueron sus dos derrrotas previas al Mundial ante Haití e Inglaterra.

Payne será titular en Nueva Zelanda | Foto: Getty Images

¿A qué hora hora es el duelo entre Irán y Nueva Zelanda?

El duelo entre Irán y Nueva Zelanda se disputará este lunes 15 de junio a partir de las 21:00 horas en el SoFi Stadium en Inglewood, Estados Unidos.

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¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Irán y Nueva Zelanda?

El partido de Irán ante Nueva Zelanda por la primera fecha del Grupo G en el Mundial 2026 será transmitido por Directv Sports y vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.