El jugador que se atrevió a decirle de todo a Gianni Infantino y a la FIFA: “No hizo nada”

Mehdi Taremi, capitán de Irán, se lanzó con duros dardos al ente rector del fútbol mundial y también a Gianni Infantino.

Concluyó la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026 y quedaron definidos los equipos que clasificaron como primeros y segundos de sus zonas, como así también los 8 mejores terceros hacia los dieciseisavos de final.

Uno que no contó con suerte fue Irán, selección que por diferencia de goles no se pudo meter en la siguiente ronda de la cita mundialista y ahora no le queda otra que armar maletas para volver a su país.

Antes, eso sí, fue Mehdi Taremi, capitán de Irán, quien disparó sin piedad en contra de Gianni Infantino y la FIFA: “Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo”, dijo tras el partido ante Egipto.

Capitán de Irán destrozó a Infantino. | Foto: Getty Images

“Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién deberá solucionar este tipo de problemas por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? Díganme un nombre”, siguió en su descargo.

Taremi apuntó sin asco en contra de Infantino: “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada”.

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Lo cierto es que Irán se despidió del Mundial de 2026 por diferencia de goles, pero la polémica por todo lo que tuvo que vivir la delegación de Irán está instalada y seguramente será tema de conversación una vez finalizado el torneo.

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En síntesis

El capitán Mehdi Taremi criticó duramente a la FIFA y calificó el Mundial de desastroso.

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La delegación de Irán quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 por diferencia de goles.