Finalmente fue el partido del debut del underdog más viral del Mundial.

El Grupo G del Mundial 2026 entregó otro partido vibrante con el empate 2-2 entre Irán y la Nueva Zelanda de Tim Payne, en un duelo cargado de emociones que culminó con el lunes de empates en la cita planetaria.

El conjunto iraní golpeó primero con el tanto de Ramin Rezaeian a los 32’, pero la reacción oceánica no tardó en llegar. Elijah Just se convirtió en la gran figura de Nueva Zelanda al marcar un doblete, primero a los 7 minutos y luego a los 55’, dando vuelta momentáneamente el partido.

Nueva Zelanda e Irán empatan 2 a 2 en el cierre de la jornada (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Sin embargo, Irán no bajó los brazos y encontró la igualdad definitiva gracias a Mohammad Mohebi a los 64’, sellando un empate que mantiene todo completamente abierto en el grupo.

Así quedó la tabla del Grupo G

El empate, sumado al 1-1 entre Egipto y Bélgica en el otro partido de la zona, dejó una situación inédita: todos los equipos con un punto tras la primera jornada

Con este panorama, el grupo queda totalmente abierto de cara a la segunda fecha, donde cualquier selección puede tomar ventaja en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

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