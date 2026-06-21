Tras Bélgica vs. Irán: Así queda la tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026

Un discreto compromiso protagonizaron belgas e iraníes en el SoFi Stadium de Los Ángeles por el Grupo G del Mundial 2026.

El segundo partido de la jornada de domingo en el Mundial 2026 prometía buen fútbol entre Bélgica e Irán por el Grupo G, pero finalmente nada eso sucedió y protagonizaron un partido para el olvido en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

En un compromiso en donde los iraníes se atrevieron a buscar protagonismo e incluso les anularon un gol por el VAR, ambos equipos terminaron repartiendo puntos con una aburrida igualdad sin goles que despertó pocas emociones en Norteamérica.

Aburrido partido entre Bélgica e Irán en Los Ángeles. | Foto: Getty Images

El resultado no le sirve a ninguno en su aspiración por llegar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero sí los mantiene con vida de cara a la última fecha con la ilusión de poder meterse en la siguiente ronda.

Cabe recordar que Bélgica había empatado con Egipto en el debut, mientras que el conjunto iraní también repartió puntos con Nueva Zelanda en un entretenido compromiso que tuvo absolutamente de todo.

En un rato, Nueva Zelanda enfrentará a Egipto y, pase lo que pase, todo se define en la última fecha con el cruce entre Bélgica vs. Nueva Zelanda e Irán vs. Egipto, respectivamente.

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