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Mundial 2026

La Cabra de Bolavip se la juega con su pronóstico para el México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

La Cabra de Bolavip se encargó de dejar su resultado para el duelo entre México y Sudáfrica.

La predicción de La Cabra de Bolavip al duelo entre México y Sudáfrica
© Getty ImagesLa predicción de La Cabra de Bolavip al duelo entre México y Sudáfrica

El Mundial 2026 está a solo minutos de poder comenzar, en donde las selecciones de México y Sudáfrica serán los encargados de dar el vamos con el torneo más importante del fútbol.

El duelo que se disputará en el Estadio Azteca, sin duda que cuenta con el gran favoritismo de los locales, quienes se enfrentarán ante la selección africana, que busca dar el gran golpe

A minutos de este duelo, La Cabra de Bolavip se encargó de dar su pronóstico para lo que será este primer partido del Mundial entre México y Sudáfrica.

¿Su pronóstico?: es un triunfo para la Selección de México, quien haría valer su favoritismo para este duelo y se quedaría con el primer partido de este Mundial 2026.

El duelo entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Azteca y el juez del partido será Wilton Sampaio.

VIDEO: REVISA LA PREDICCIÓN DE LA CABRA DE BOLAVIP

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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