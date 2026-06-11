Tras el México vs Sudáfrica: así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en el Mundial 2026

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo A tras el México vs Sudáfrica.

En esta jornada se dio inicio al Mundial 2026, en el que México y Sudáfrica dieron el vamos a lo que es la competición más importante a nivel futbolístico en un intenso partido.

Para lo que fue este estreno, la Selección Méxicana hizo valer su localía y se impuso por 2-0 a la Selección de Sudáfrica, sumando un triunfo que le permite quedarse con importantes tres puntos.

Gracias a los goles de de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la Selección de México sumó sus primeras tres unidades y se queda como líder del grupo A, mientras que Sudáfrica sufre al no sumar puntos en su debut.

Para lo que será la segunda fecha, la Selección de México se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Akron en Guadalajara el jueves 18 de junio a las 21:00 horas, mientras que Selección de Sudáfrica se enfrentará a República Checa en el Mercedez-Benz Stadium en Atlanta el mismo día a las 12:00 horas.

Jiménez anotó uno de lo goles para México | Foto: Getty Images

REVISA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A EN EL MUNDIAL 2026

# Equipo PTS J Gol +/- G E P 1 🇲🇽 México 3 1 2:0 +2 1 0 0 2 🇰🇷 Corea del Sur 0 0 0:0 0 0 0 0 3 🇨🇿 República Checa 0 0 0:0 0 0 0 0 4 🇿🇦 Sudáfrica 0 1 0:2 -2 0 0 1