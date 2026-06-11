Tras el México vs Sudáfrica: así quedó la tabla de posiciones del Grupo A en el Mundial 2026

En esta jornada se dio inicio al Mundial 2026, en el que México y Sudáfrica dieron el vamos a lo que es la competición más importante a nivel futbolístico en un intenso partido.
Para lo que fue este estreno, la Selección Méxicana hizo valer su localía y se impuso por 2-0 a la Selección de Sudáfrica, sumando un triunfo que le permite quedarse con importantes tres puntos.
Gracias a los goles de de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la Selección de México sumó sus primeras tres unidades y se queda como líder del grupo A, mientras que Sudáfrica sufre al no sumar puntos en su debut.
Para lo que será la segunda fecha, la Selección de México se enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Akron en Guadalajara el jueves 18 de junio a las 21:00 horas, mientras que Selección de Sudáfrica se enfrentará a República Checa en el Mercedez-Benz Stadium en Atlanta el mismo día a las 12:00 horas.
Jiménez anotó uno de lo goles para México | Foto: Getty Images
REVISA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A EN EL MUNDIAL 2026
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|🇲🇽 México
|3
|1
|2:0
|+2
|1
|0
|0
|2
|🇰🇷 Corea del Sur
|0
|0
|0:0
|0
|0
|0
|0
|3
|🇨🇿 República Checa
|0
|0
|0:0
|0
|0
|0
|0
|4
|🇿🇦 Sudáfrica
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|0
|1