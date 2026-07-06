Este lunes se definen dos nuevos cuartofinalistas del Mundial 2026, donde Estados Unidos es el único anfitrión que queda en carrera.

Este lunes conoceremos a los nuevos clasificados a cuartos de final del Mundial 2026, pues se disputan dos partidos por los octavos de final, en que España enfrenta a Portugal y Estados Unidos a Bélgica.

Este último duelo ha tenido toda una polémica por la presión que ejerció el presidente Donald Trump a la FIFA por la tarjeta roja que tenía el goleador estadounidense Folarin Balogun.

El delantero del Mónaco fue expulsado en el triunfo por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina por dar un planchazo a un jugador rival a los 64 minutos.

Ante aquello, desde la Casa Blanca presionaron al ente rector del fútbol mundial para retractarse de esta suspensión, a lo que accedió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras recibir un llamado directo de Trump.

Esto ha generado todo un escándalo, quejándose la federación belga y también la UEFA, incluso llevarían el caso al TAS.

Balogun podrá jugar ante Bélgica pese a la tarjeta roja. (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images)

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De todos modos, esta tarde Balogun dirá presente con la selección norteamericana, pues quedó habilitado tras anularse la tarjeta roja.

Cabe recordar que Estados Unidos es el último anfitrión que queda en competencia, pues en esta misma fase ya fueron eliminados Canadá y México.

¿A qué hora es el partido de Estados Unidos vs. Bélgica?

El partido de Estados Unidos con Bélgica se disputa este lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile en el estadio Lumen Field de Seattle.

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¿Quién transmite este partido del Mundial 2026?

Este partido no tendrá transmisión en TV abierta en Chile, por lo que solo se podrá ver a través DSports (canal 610 y 1610), DGO y Paramount+.

En síntesis