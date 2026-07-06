¡Tiembla Argentina! UEFA le declara la guerra a Gianni Infantino y la FIFA: “Cruzaron una línea roja”

La UEFA se pronunció ante la polémica de Folarin Balogun y le lanzó un dardo directo a Gianni Infantino y la FIFA.

El día de ayer se desató una de las polémicas más grandes en lo que va del Mundial de Norteamérica 2026. Esto porque la FIFA permitió que Folarin Balogun pueda juegar esta noche por Estados Unidos ante Bélgica, pese a haber recibido tarjeta roja ante Bosnia en los dieciseisavos de final.

La decisión del ente presidido por Gianni Infantino desató la furia de la UEFA, quienes emitieron un comunicado: “La decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, argumentaron.

“El fútbol, como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no”.

De manera increíble, Balogun podrá jugar hoy. | Foto: Getty Images

En esa línea, suman diciendo que “Cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas ya no las garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competencia se ve socavada. Asimismo, esta decisión sienta un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares requerirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición”.

En el cierre, la UEFA no se lo manda a decir con nadie a Gianni Infantino y la FIFA: “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, remataron.

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Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que Folarin Balogun podrá jugar por Estados Unidos esta noche, situación que ha sido catalogada como una de las más escandalosas en el fútbol en el último tiempo.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Folarin Balogun fue autorizado por FIFA para jugar con Estados Unidos pese a una tarjeta roja.

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Gianni Infantino preside el ente cuya decisión de habilitar al jugador desató la furia de UEFA.