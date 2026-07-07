¿Chilevisión? El partido del Mundial 2026 de este martes 7 de julio que va EN VIVO y GRATIS por TV abierta

Se completan los octavos de final del Mundial 2026 y Chilevisión sólo dará uno de los dos compromisos de este martes 7 de julio.

Este martes 7 de julio se completan los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, cita mundialista que poco a poco comienza a llegar a su fin y entristece a todos los fanáticos del deporte rey.

Para la jornada de hoy, la Argentina de Lionel Scaloni buscará el pase a los cuartos de final de la cita mundialista cuando tenga que enfrentar a Egipto, equipo que tiene dentro de sus filas a Mohamed Salah y promete hacer un buen encuentro.

Colombia va por TV abierta. | Foto: Getty Images

Lamentablemente para todos los hinchas de Lionel Messi y la albiceleste en Chile, Chilevisión no transmitirá el encuentro que se jugará al mediodía de Chile. Eso sí, la buena noticia es que sí transmitirá un partido hoy.

Colombia vs. Suiza aparece en la parrilla programática del canal nacional, compromiso que arranca a las 4 de la tarde de Chile continental y que tendrá una previa desde las 3 de la tarde para contar todos los pormenores del encuentro.

Así las cosas, sólo se podrá ver a Colombia vs. Suiza en vivo, gratis y por TV abierta, mientras que para ver a Argentina habrá que recurrir a una aplicación de pago como DGO o Paramount+ que llevarán el partido en su integridad.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

El martes 7 de julio terminan los octavos de final del Mundial Norteamérica 2026.

La Argentina de Lionel Scaloni enfrenta a Egipto al mediodía de Chile por TV paga.

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