Dónde y cómo ver EN VIVO a Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026: canales de TV y streaming online

La albiceleste va por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 y al frente tendrá a la Egipto de Mohamed Salah.

Este martes 7 de julio hay alarma de partidazo en el Mundial de Norteamérica 2026, toda vez que Argentina, vigente campeón del mundo, enfrenta a Egipto por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El equipo comandado por Lionel Messi tuvo que sufrir de sobremanera en los dieciseisavos de final de la cita mundialista, ya que derrotaron a Cabo Verde en 120 minutos por 3-2 con un agónico autogol de los africanos.

Argentina va por su cuarta estrella. | Foto: Getty Images

En la vereda de al frente estará Mohamed Salah, estrella del fútbol mundial quien dejó el Liverpool en la presente temporada y pretende tener un verano redondo con su país: el egipcio y sus compañeros borraron a Australia y ahora van por los trasandinos.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

¿Qué canal transmite a Argentina vs. Egipto?

En Chile, el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo no será transmitido por Chilevisión, estación televisiva que no tiene los derechos para todos los partidos de la Copa del Mundo.

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En esta ocasión, en Chile, el partido se podrá ver por D Sports y también a través de la plataforma ONLINE: DGO. Adicionalmente, Paramount+ transmitirá el encuentro en su plataforma de pago.

Egipto quiere dar el batacazo en el Mundial. | Foto: Getty Images

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Telefe, TV Pública, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, TV Pública, Flow Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Colombia: RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

RCN, Caracol TV, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: DSports, DGO y Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO y Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: Unicanal, GEN y El Trece

Unicanal, GEN y El Trece España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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¿A qué hora juegan Argentina vs. Egipto por los octavos de final?

El partido entre Argentina y Egipto arrancará este martes 7 de julio a las 12:00 de la tarde de Chile continental.