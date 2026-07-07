¿Era penal? Mariano Closs analiza la polémica jugada de Alexis Mac Allister en el Argentina vs. Egipto

El reconocido relator de ESPN se refirió a la acción que generó furiosos reclamos de Egipto y entregó su postura sobre la jugada protagonizada por el volante argentino.

El Mundial 2026 comienza a vivir sus momentos más intensos y cada partido de eliminación directa queda marcado por aquellas jugadas que pueden cambiar el destino de una selección

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final tras vencer a la Selección de Egipto estuvo marcada por las emociones, los goles y también las polémicas que dejó un partido inolvidable.

La remontada de la Albiceleste no estuvo exenta de discusión, ya que una acción protagonizada por Alexis Mac Allister en la antesala del gol del triunfo de Enzo Fernández generó reclamos desde el lado egipcio y abrió el debate sobre una posible falta dentro del área.

El técnico y los jugadores egipcios pidieron penal | FOTO: Buda Mendes/Getty Images

Mariano Closs da su punto de vista de la polémica jugada

La jugada rápidamente se transformó en uno de los temas más comentados tras el compromiso, especialmente luego de que algunas voces cuestionaran la decisión del árbitro de no sancionar penal a favor de los Farones.

Ante esta situación, Mariano Closs entregó su análisis durante la transmisión de ESPN y fue contundente al referirse a la acción protagonizada por el mediocampista argentino.

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“Después piden un penal en la jugada previa a la definición que no fue. Lo de Mac Allister no le hizo nada. No, nada”, afirmó el reconocido relator.

De esta manera, Closs se sumó al debate que se instaló tras el triunfo del combinado sudamericano y entregó su mirada sobre una de las jugadas más discutidas del encuentro ante Egipto en el Mundial 2026.

por qué no es penal, no entiendo, es más son dos penales pic.twitter.com/So3PffI0xn — Leoncito PRIME (@leoncitodelfut) July 7, 2026

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En resumen…