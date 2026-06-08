El combinado de Néstor Lorenzo tiene todo preparado para comenzar su aventura en la cita planetaria. Debutará contra Uzbekistán.

La Selección de Colombia alista su estreno oficial en la Copa Mundial de 2026. El elenco cafetalero tiene todo a disposición para empezar su travesía en su propio continente. ¿Contra quién lo hará?

El combinado sudamericano tendrá su debut contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Mexico City Stadium, en duelo válido por la primera jornada del grupo K del certamen planetario.

En dicha clasificatoria, Colombia también tendrá que enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo para intentar conseguir los boletos rumbo a los octavos de final.

De esta manera, buscará igualar su última marca en el torneo mundialista en 2018: cayó en penales contra Inglaterra. Los cuartos de final asoman como el objetivo a alcanzar.

Para esta cita, Néstor Lorenzo contará con lo mejor a disposición, considerando algunas ausencias como la de Rafael Santos Borré, Juan Guillermo Cuadrado y Sebastián Villa, entre otros.

Luis Díaz es la principal figura de Colombia para el Mundial de 2026. (Foto: Getty Images)

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El plantel de Colombia para el Mundial de 2026

Camilo Vargas : Atlas (México)

: Atlas (México) Álvaro Montero : Millonarios (Colombia)

: Millonarios (Colombia) David Ospina : Atlético Nacional (Colombia)

: Atlético Nacional (Colombia) Daniel Muñoz : Crystal Palace (Inglaterra)

: Crystal Palace (Inglaterra) Santiago Arias : Bahía (Brasil)

: Bahía (Brasil) Dávinson Sánchez : Galatasaray (Turquía)

: Galatasaray (Turquía) Jhon Lucumí : Bologna (Italia)

: Bologna (Italia) Yerry Mina : Cagliari (Italia)

: Cagliari (Italia) Willer Ditta : Cruz Azul (México)

: Cruz Azul (México) Déiver Machado : Lens (Francia)

: Lens (Francia) Johan Mojica : Mallorca (España)

: Mallorca (España) Jefferson Lerma : Crystal Palace (Inglaterra)

: Crystal Palace (Inglaterra) Richard Ríos : Palmeiras (Brasil)

: Palmeiras (Brasil) James Rodríguez : Rayo Vallecano (España)

: Rayo Vallecano (España) Jhon Arias : Fluminense (Brasil)

: Fluminense (Brasil) Jorge Carrascal : Dinamo Moscú (Rusia)

: Dinamo Moscú (Rusia) Juan Fernando Quintero : Racing Club (Argentina)

: Racing Club (Argentina) Kevin Castaño : Krasnodar (Rusia)

: Krasnodar (Rusia) Juan Camilo Portilla : Talleres (Argentina)

: Talleres (Argentina) Gustavo Puerta : Hull City (Inglaterra)

: Hull City (Inglaterra) Jaminton Campaz : Rosario Central (Argentina)

: Rosario Central (Argentina) Luis Díaz : Liverpool (Inglaterra)

: Liverpool (Inglaterra) Luis Suárez : Almería (España)

: Almería (España) Jhon Córdoba : Krasnodar (Rusia)

: Krasnodar (Rusia) Juan Camilo Hernández : Columbus Crew (Estados Unidos)

: Columbus Crew (Estados Unidos) Carlos Andrés Gómez: Rennes (Francia)

Las camisetas de Colombia en la Copa del Mundo

Las dos poleras de Colombia para el Mundial de 2026. (Imágenes: FIFA Store)

Fixture Colombia en el Mundial de 2026

17 de junio : Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México)

: Colombia vs. Uzbekistán (Estadio Azteca / Ciudad de México) 23 de junio : Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan)

: Colombia vs. RD Congo (Estadio Guadalajara / Zapopan) 27 de junio: Colombia vs. Portugal (Miami Stadium / Florida)